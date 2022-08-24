МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел встречу в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Россия со своей стороны сделала акцент на самых основных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине, сообщил "Росатом". Небензя заявил, что Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время

В сообщении корпорации уточняется, что главным приоритетом для Российской Федерации была и остается безопасность на ядерных объектах.

"С российской стороны был сделан упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. В этой связи с российской стороны было подчеркнуто, что безопасность ядерных объектов, где бы они ни находились, всегда была и остаётся для России абсолютным приоритетом", — говорится в сообщении.

Как отмечалось на встрече, Россия готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии, как только позволит военная обстановка на месте", — добавили в "Росатоме".

Во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

ФСБ России сообщила на минувшей неделе, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".