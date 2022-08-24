КИШИНЕВ, 24 авг — ПРАЙМ. Газохранилища Румынии заполнены на 70%, власти уверены, что жителям страны хватит голубого топлива ближайшей зимой, заявил на заседании правительства премьер Николае Чукэ. Франция заполнила подземные хранилища газа на 88%

"На данный момент мы пополняем запасы газа в собственных хранилищах, нам удалось достичь 70%… Я убежден, что у нас будет гарантия непрерывной поставки в предстоящий период. Таким образом, мы можем отправить как можно более четкое сообщение для граждан нашей страны, для румынской экономики, что у нас есть необходимое количество газа, чтобы пережить зиму", — заявил Чукэ.

По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о его сокращении в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены балтийским государствам.