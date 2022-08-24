БЕРЛИН, 24 авг — ПРАЙМ. В германском правительстве представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, которые позволят предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в энергоснабжении "этой и следующей зимой", заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт. Правительство Германии поставило поезда с энергоносителями в приоритет

"Правительство Германии приняло сегодня дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", — сказал представитель кабмина.

По словам Хебештрайта, по инициативе правительства жильцам квартир и домов в ФРГ будет позволено в добровольном порядке понижать температуру в жилых помещениях при условии, что есть юридически зафиксированная "самая низкая температура", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб.

"Потребители должны привлекаться к экономному поведению при отоплении помещений. Будет создана дополнительная обязанность об информировании, например, собственника или оператора здания о резком росте газовых цен в адрес проживающих лиц", — сказал Хебештрайт.

Новые меры предписывают, что владельцам частных бассейнов и купален будет запрещен "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях будет снижена на 1 градус — до 19 градусов Цельсия, в общественных учреждениях запрещается повышение температуры выше 19 градусов. Будет запрещен обогрев помещений общего назначения, в котором люди "не находятся долговременно". Теплая вода для мытья рук будет отключена, либо ее температура будет снижена по минимума. FT узнала об отказе Польши поставлять нефть в Германию

Среди других мер — ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", сказал Хебештрайт. Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки.

По словам представителя кабмина, краткосрочные меры вступят в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца.

"Конечно, эти постановления — только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними. С этими постановлениями мы сможем сэкономить только 2% в потреблении газа, однако потенциал энергосбережения велик", — заявила присутствовавшая на брифинге представитель минэкономики Беате Барон, добавив, что размер сэкономленных средств может составить до 10,8 миллиарда евро.

По словам Барон, меры коснутся и крупных концернов, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. В частности, им предписано ввести меры экономии. Компании с расходом энергии от 10 гигаватт/час уже сегодня находятся в специальной системе управления энергетикой. Эта система мониторит ситуацию в области энергопотребления и дает рекомендации компаниям-участникам. До сих пор выполнение этих рекомендаций было добровольным, однако теперь оно обязательно.