БЕРЛИН, 24 авг — ПРАЙМ. В кабмине ФРГ подтвердили, что в настоящее время Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке ЕС, несмотря на общую напряженность ситуации с энергоснабжением. Reuters: Германия существенно сократила потребление газа в первом полугодии

"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда ввиду отключения многих АЭС во Франции мы в Германии производим электричество, которое отправляется во Францию. Но так построен европейский рынок электроэнергии. Иначе это может происходить аналогичным образом, если мы посмотрим на осень и зиму, что мы, возможно, были бы благодарны, если бы другие могли оказать нам поддержку", — сказал на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По словам Хебештрайта, это "внутриевропейское регулирование, которое позволяет оказывать взаимную поддержку".

В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии, они распространятся на граждан и на компании. Среди мер — определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, требование к собственникам и компаниям-операторам об информировании жильцов о росте тарифов, ограничения обогрева частных бассейнов и купален, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности. Компании в энергоемких отраслях промышленности обязаны выполнять рекомендации по экономии — ранее это можно было делать в добровольном порядке.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.