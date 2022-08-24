БЕРЛИН, 24 авг — ПРАЙМ. В минэкономики Германии не видят необходимости в усилении пакета помощи для энергетического концерна Uniper, заявила на брифинге в Берлине представитель ведомства Беате Барон. В Германии приняли меры по экономии энергии для "предотвращения ЧС зимой"

"В настоящее время мы не видим (необходимости в усилении — ред)", — сказала она, отвечая на вопрос СМИ о том, видят ли в министерстве необходимость в усилении помощи на фоне общей напряженной ситуации в энергетической сфере.

По ее словам, компания должна получить дополнительные средства за счет нового газового сбора, решение о котором было ранее принято в Германии, но его официально введут лишь с 1 октября. До этого времени компании "должны сами нести расходы по дополнительным закупкам" газа.

"Пакет для Uniper обсуждался до летних каникул по всем элементам, которые он содержит, и судя по тому, что нам известно, этот пакет находится в том виде, в каком он был принят", — добавила Барон.

Ранее в минфине Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать так называемый газовый сбор. Его размер, как сообщила в понедельник компания Trading Hub Europe, составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В Еврокомиссии отказали Берлину в просьбе не облагать НДС газовый сбор, который вводится с октября, сообщил во вторник телеканал Welt. По информации телеканала, в Брюсселе полагают, что исключений в вопросе налогообложения быть не может, однако продолжают "вместе с Берлином работать над решением по НДС".

Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок газа из России. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.