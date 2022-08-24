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2022-08-24T17:59:37+03:00
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Иран и Россия подпишут соглашение о поставках газа в ближайшее время
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Иранская и российская стороны в ближайшее время подпишут соглашение о своповых поставках газа, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи. "В самое ближайшее время... ПРАЙМ, 24.08.2022
энергетика, новости, газ, иран, россия, газ, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Иранская и российская стороны в ближайшее время подпишут соглашение о своповых поставках газа, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"В самое ближайшее время окончательный договор купли-продажи газа из России будет подписан между Национальной газовой компанией Ирана и российской стороной в Москве", — приводит слова Оуджи иранское агентство Fars.
Он отметил, что с Москвой были также проведены переговоры по своповым поставкам российских нефтяных продуктов. По его словам, у Ирана достаточно потенциала для в морской, железнодорожной и наземно-транспортной сферах для осуществления таких своповых поставок.