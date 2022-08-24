МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Иранская и российская стороны в ближайшее время подпишут соглашение о своповых поставках газа, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Иран сможет поставить чуть более миллиона баррелей нефти, заявил дипломат

"В самое ближайшее время окончательный договор купли-продажи газа из России будет подписан между Национальной газовой компанией Ирана и российской стороной в Москве", — приводит слова Оуджи иранское агентство Fars.

Он отметил, что с Москвой были также проведены переговоры по своповым поставкам российских нефтяных продуктов. По его словам, у Ирана достаточно потенциала для в морской, железнодорожной и наземно-транспортной сферах для осуществления таких своповых поставок.