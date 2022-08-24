ЖЕНЕВА, 24 авг — ПРАЙМ. Швейцарские власти могут запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка, говорится в опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны. Газовая промышленность Швейцарии достигла достаточного объема запасов газа

"Использование газа в спортивных, развлекательных или оздоровительных целях, а также, например, использование газовых обогревателей на террасах, может быть запрещено", — говорится в документе.

Ведомство уточняет, что поскольку домашние хозяйства потребляют 40% природного газа в Швейцарии, важно привлечь их к этим мерам. По мнению властей, экономия газа зависит от температуры в помещении.

"Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи)", — добавляет Федеральный совет.

Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии.

Ранее швейцарская газовая промышленность достигла своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии зимы.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.