ВАРШАВА, 24 авг — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG активно кредитуется на фоне отсутствия поставок природного газа из России. Польский производитель удобрений ANWIL остановил работу из-за цен на газ

Как следует из сообщения PGNiG, компания заключила кредитное соглашение с банком Industrial and Commercial Bank of China Europe. Договор предусматривает получение кредита на сумму до 120 миллионов евро на 12 месяцев.

Это четвертый кредит, полученный PGNiG за последние два месяца.

В конце июня компания заключила кредитное соглашение с субъектами финансовой группы Sumitomo Mitsui Banking Corporation на сумму 170 миллионов евро на девять месяцев.

В конце июля PGNiG сообщил о подписании кредитного соглашения с банком Pekao на сумму до 4,8 миллиарда злотых (около миллиарда евро) на 24 месяца. Тогда PGNiG воспользовалась гарантиями казначейства Польши. Необходимость финансовой поддержки компания объясняла ситуацией на газовом рынке.

Об аналогичном договоре займа на сумму до 4,8 миллиарда злотых на 24 месяца от Банка национального хозяйства, PGNiG сообщил в середине августа.

Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.