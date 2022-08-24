МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе в приближении закрытия торгов в среду ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на нефть растут в пределах одного процента на статистике из США

Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли близко к уровню вторника и даже переходили к снижению. Однако во второй половине дня цены начали ускорять темпы роста. Пока максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%). По состоянию на 18.43 мск цены находятся чуть выше 3100 долларов, растут примерно на 11%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.

Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а в понедельник впервые с марта достигли 3000 долларов.