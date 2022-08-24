МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в июле выросла в абсолютном выражении на 3,8% по сравнению с июнем, до 45,5 миллиона тонн, а среднесуточная в баррелях — подросла на 0,5%, до 10,759 миллиона, всего же за январь-июль показатель составил 309 миллионов тонн, что на 3,3% больше в годовом выражении, следует из данных Росстата. СМИ: Индия не поддержит лимит цен на нефть из России без консенсуса стран

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в июле 2022 года составила 45,5 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с июлем 2021 года и июнем 2022 года на 2,9% и на 3,8% соответственно. За (первые — ред.) семь месяцев 2022 года ее добыто 309 миллионов тонн, что на 3,3% больше, чем за январь-июль 2021 года", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в июле составила около 10,759 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в июне была на уровне 10,702 миллиона. Таким образом, в отчетном месяце она выросла на 57 тысяч баррелей в сутки, или на 0,5%.

При этом нефти без газового конденсата добыто 42,2 миллиона тонн, что больше показателей июля 2021 года и июня 2022 года на 2,1% и на 3,7% соответственно, уточняет Росстат. В среднесуточном выражении в баррелях показатель составил 9,842 миллиона (используя коэффициент 7,23 для нефти).

В рамках соглашения ОПЕК+ целевой уровень добычи для РФ в июле был 10,833 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия могла выполнить свои обязательства по соглашению примерно на 693%, поскольку к базе отсчета (11 миллионов баррелей) показатель снизился на 1,158 миллиона баррелей в сутки вместо 167 тысяч.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в день из-за падения спроса на нефть. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений. Однако на деле многие страны отстают от графика увеличения добычи. Что касается подсчетов ОПЕК+, то Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика альянса основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.