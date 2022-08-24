Канада передаст Германии пять газовых турбин для "Северного потока"
Канада передаст Германии оставшиеся пять газовых турбин для "Северного потока"
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ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Канады намерено передать Германии пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые в настоящий момент находятся на ремонте в Монреале, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
"Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия", — сказала Жоли в интервью телеканалу CBC, комментируя данный шаг.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
https://1prime.ru/energy/20220824/837881124.html
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