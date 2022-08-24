БУДАПЕШТ, 24 авг — ПРАЙМ. Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым. Венгрия ведет переговоры с Россией о покупке газа

"(Глава МИД Азербайджана) ознакомил меня с прекрасной инициативой и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", — написал Сийярто в соцсетях.

По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.

"Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан… Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", — отметил Сийярто.

По его словам, в ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут быстро согласовать детали.