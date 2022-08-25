МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны Украины будет нарушен энергетический баланс и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. СМИ: Япония с лета 2023 года хочет включить в работу уже 17 реакторов АЭС

"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера", — сказал РИА Новости Рогов.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.