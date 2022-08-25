МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Минэнерго, Минприроды, Минстрой РФ и ряд других ведомств к 5 декабря должно проработать вопрос о целесообразности строительства гидроэлектростанций и водохранилищ в бассейне реки Амур в целях предотвращения паводков на Дальнем Востоке, такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам совещания о предотвращении и ликвидации последствий паводков и лесных пожаров. Мишустин назвал результаты исполнения бюджета за полгода достойными

Как следует из перечня поручений по итогам совещания, до 1 ноября Минприроды, Росводресурсы и Минфин совместно с руководителями дальневосточных регионов должны определить приоритетные территории, где требуется строительство инженерных сооружений для защиты от паводков.

"Этим же ведомствам вместе с Минэнерго, Минстроем и МЧС предстоит до 5 декабря проработать вопрос о целесообразности создания новых гидроэлектростанций и водохранилищ в бассейне реки Амур", — говорится в сообщении правительства.

В июне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал, что министерство по поручению президента работают над проектом плана строительства новых гидростанций и гидроаккумулирующих станций в России.