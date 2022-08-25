МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Водолазы провели обследование оборудования на третьем, единственном в настоящее время рабочем выносном причале (ВПУ-3) нефтетерминала в Черном море, неисправностей в нем не обнаружено, сообщили журналистам в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). В "Казмунайгазе" заявили об отсутствии проблем с отгрузкой нефти из-за КТК

КТК в понедельник сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) из-за обнаружения в них повреждений, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. КТК намерен провести замену оборудования из имеющегося в резерве, для этого проводит предквалификационный отбор организаций. Проверить ВПУ-3 на предмет неисправностей компания планировала до 26 августа.

"Благодаря эффективному взаимодействию КТК и грузоотправителей был сформирован временной промежуток между танкерными позициями в светлое время суток, что позволило осуществить водолазную интервенцию 24.08.2022 года и обследовать танк плавучести ВПУ-3. По результатам обследования конструкция танка плавучести ВПУ-3 признана годной к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", — говорится в сообщении КТК.