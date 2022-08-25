МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Энергетический кризис ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад консалтинговой компании Baringa. Shell компенсирует британцам повышенную плату за энергию

"Воздействие (энергетического кризиса) на общество будет сильнее, чем кризис 2008 года… Мы сейчас движемся к точке, где большинство домохозяйств находится в долгах или в очень хрупком финансовом положении", — привело агентство слова партнера в Baringa Джеймса Купера.

Авторы статьи пояснили, что такой "мрачный прогноз" был сделан на фоне опасений об увеличении размеров годовых счетов за электроэнергию на 80% с октября. По мнению экспертов из Baringa, больше половины британских домохозяйств окажутся этой зимой в так называемой "энергетической бедности", потому что не смогут оплачивать счета за электроэнергию.

Энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил в Британии максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3 576 фунтов стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.