МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия планирует поддержать разработку 11 технологических направлений в рамках программы "Прорыв на рынки СПГ", предложенных "Газпромом" и "Новатэком", правительство выделит в 2022 году более 3 миллиардов рублей на соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Американская Energy Transfer будет поставлять Shell СПГ в течение 20 лет

"В рамках конкурсного отбора на НИОКР планируется поддержать 11 технологических направлений, приоритезированных "Газпромом" и "Новатэком", и уже в 2022 году правительством на эти цели будет выделено более 3 миллиардов рублей, включая 1 миллиард из резервного фонда Российской Федерации", — рассказали в Минпромторге.

В министерстве также отметили, что правительство на систематической основе выделяет денежные средства на программу локализации оборудования для СПГ-проектов. Изначально на реализацию инициативы "Прорыв на рынки СПГ" запрашивалось порядка 35 миллиардов до 2030 года. "Сейчас поддержка отрасли осуществляется через действующие инструменты, на которые дополнительно выделяются средства резервного фонда, и планируется бюджетное финансирование в будущем", — добавили в пресс-службе.

Как накануне написал "Коммерсант" со ссылкой на обновленный паспорт проекта, общая стоимость программы локализации оборудования для СПГ до 2030 года составляет 89,32 миллиарда рублей. Из документа следует, что правительство отказалось выделять запрошенные Минпромторгом РФ 35 миллиардов рублей бюджетных средств, но готово направить 300 миллионов рублей на эти цели на 2022 и 2023 годы. Основной объем средств в 89 миллиардов рублей предлагается привлечь из внебюджетных источников.