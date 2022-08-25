МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) подписала в Каире контракт на поставку оборудования для турбинных отделений АЭС "Эль-Дабаа", строящейся в Египте с участием России, сообщили в госкорпорации "Росатом". Судно Razoni с украинским зерном направляется из Турции в Египет

"Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом" АО "Атомстройэкспорт" и Корпорация по гидро- и атомной энергетике Кореи (KHNP) заключили контракт на сооружение "турбинных островов" по проекту АЭС "Эль-Дабаа" в Египте", — сказано в пресс-релизе.

В "Росатоме" отметили, что южнокорейская компания должна построить порядка 80 зданий и сооружений на четырех энергоблоках станции, а также закупить и поставить оборудование и материалы для "турбинных островов" станции.