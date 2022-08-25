Власти Запорожской области заявили, что Мелитополь полностью обесточен
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не указаны, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Весь Мелитополь без электричества", — написал он в мессенджере Telegram, не указав причину произошедшего.
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://1prime.ru/energy/20220825/837888250.html
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