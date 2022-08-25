МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Британская энергетическая компания British Gas направит 10% своей прибыли на оказание финансовой помощи наиболее уязвимым потребителям в связи с рекордным ростом цен, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании Centrica, которой принадлежит British Gas. СМИ: энергетический кризис ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

"British Gas Energy пожертвует 10% всей прибыли в фонд поддержки (клиентов) British Gas Energy, чтобы обеспечить выплату пособий потребителям на протяжении энергетического кризиса", — говорится в документе.

Размер помощи составит 12 миллионов фунтов стерлингов, что в два раза превышает сумму предыдущего пакета поддержки и составляет более 10% от прибыли за первую половину года до вычета налогов (98 миллионов фунтов), сказано на сайте.

В среднем размер выплаты британцам, которые сильнее всего ощутили на себе последствия энергетического кризиса, составит 750 фунтов стерлингов, отмечается в пресс-релизе.

British Gas также продолжит поддерживать потребителей посредством годового взноса в доверительный фонд компании в размере шести миллионов фунтов стерлингов для предоставления финансовой помощи, говорится в документе.

Таким образом, общая сумма поддержки за последние несколько месяцев превысит 25 миллионов фунтов стерлингов, сказано на сайте. Shell компенсирует британцам повышенную плату за энергию

Компания Centrica, основанная в 1997 году, занимается хранением и поставками газа, снабжением потребителей электроэнергией, оказывает сервисные услуги в этой сфере. В настоящее время в компании заняты 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч базируются в Великобритании.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3 576 фунтов стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.