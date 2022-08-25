Сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на АЭС
Власти Запорожья сообщили, что сбой в электроснабжении региона не отразился на работе ЗАЭС
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сбой в электроснабжении Запорожской области не повлиял на АЭС, она работает в штатном режиме, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Пока все нормально. АЭС находится в рабочем режиме, без каких-либо последствий", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с электроснабжением. Причина — короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения было произведено переподключение.
https://1prime.ru/energy/20220825/837889817.html
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