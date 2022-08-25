СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Подачу электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановили, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Мелитополь полностью обесточен

В четверг в Запорожской и Херсонской областях случились перебои с электроэнергией. Причиной послужила короткое замыкание сети в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также пожаров в Энергодаре, вследствие чего сработали датчики безопасности на ЗАЭС. В итоге сбой удалось устранить и на территории области специалисты произвели переподключение.

"Подача электроэнергии в городе восстановлена", — написала Данильченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны Украины. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач.