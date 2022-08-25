Власти: подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Подачу электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановили, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
В четверг в Запорожской и Херсонской областях случились перебои с электроэнергией. Причиной послужила короткое замыкание сети в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также пожаров в Энергодаре, вследствие чего сработали датчики безопасности на ЗАЭС. В итоге сбой удалось устранить и на территории области специалисты произвели переподключение.
"Подача электроэнергии в городе восстановлена", — написала Данильченко в своем Telegram-канале.
По ее словам, массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны Украины. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач.
https://1prime.ru/energy/20220825/837889831.html
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