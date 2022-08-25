СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — ПРАЙМ. Специалисты восстановили электроснабжение в Херсоне, Новой Каховке и Голопристанском райое, сообщает администрация региона. В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии

"Специалисты ГУП "Херсонобленерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.

Власти отметили, что в самое ближайшее время поломку устранят, после чего восстановят полностью электроснабжение на всей территории Херсонской области.

Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина — короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено переподключение.