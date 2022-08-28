БУДАПЕШТ, 28 авг — ПРАЙМ. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что распространение антироссийских санкций на сферу энергетики стало фундаментальной ошибкой Евросоюза, вызвавшей рост цен на энергоносители. Боррель заявил, что Евросоюз очень скоро ждут серьезные вызовы

"С тех пор, как Евросоюз распространил санкции на сферу энергетики, цены начали расти… Это была фундаментальная ошибка", — сказал Гуйяш, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Трансляция выступления велась в соцсетях.

Комментируя выданное венгерским управлением по атомной энергии разрешение на строительство двух блоков АЭС "Пакш-2", Гуйяш отметил, что "электроснабжение сегодня может быть гарантировано, потому что есть Пакш". По его словам, если бы Россия не выдала Венгрии кредит на строительство, оно затянулось бы "лет на десять".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.