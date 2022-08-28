МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

По его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим Витренко советует гражданам запастись теплыми вещами в преддверии наступления холодов. Сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, отмечает глава правления "Нафтогаза Украины".

"Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы… (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты", — добавил он.

Как утверждает Витренко, Украине требуется 10 миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.