Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись теплой одеждой на зиму
Guardian: глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись теплой одеждой в преддверии зимы
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian.
По его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим Витренко советует гражданам запастись теплыми вещами в преддверии наступления холодов. Сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, отмечает глава правления "Нафтогаза Украины".
"Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы… (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты", — добавил он.
Как утверждает Витренко, Украине требуется 10 миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.
https://1prime.ru/energy/20220828/837914208.html
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