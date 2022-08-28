АФИНЫ, 28 авг — ПРАЙМ. Граждан Греции больше волнуют повседневные проблемы, рост цен и предстоящая трудная зима, чем скандал с прослушиванием телефонов политиков и журналистов, хотя скандал сказался на рейтинге правящей партии, свидетельствуют опросы общественного мнения. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

Дело о слежке в Греции превратилось в крупный политический скандал. Выяснилось, что спецслужба прослушивала телефон оппозиционного политика, бывшего депутата Европарламента Никоса Андрулакиса в период, когда он претендовал на пост лидера партии ПАСОК-КИНАЛ. Правящая партия "Новая демократия" была заинтересована в избрании председателем партии его соперника, с которым не исключалась коалиция. Прослушивали также журналиста Танасиса Кукакиса. Начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. В парламенте Греции 26 августа прошли многочасовые дебаты по вопросу о слежке.

"Интерес граждан сосредоточен на проблемах повседневной жизни: 84,2% обеспокоены волной дороговизны и трудной зимой, которая приближается не только в Греции, но и во всем мире. Национальные проблемы и вызовы Турции волнуют 36,4% граждан, а преступность и насилие – 30,2% опрошенных. События на Украине беспокоят 26,3% граждан, и только 16% интересуются и беспокоятся прослушиванием телефонов", — говорится в опросе компании MARC по заказу газеты "Прото тема".

Опрос был проведен 22-25 августа, до дебатов в парламенте по этому вопросу. Опрошены 1001 человек по всей стране. По результатам опроса, правящую партию "Новая демократия" поддерживают 32% респондентов по сравнению с 32,5% в опросе этой же компании в июле, оппозиционную Коалицию радикальных левых СИРИЗА 23,5% респондентов (в июле было 23%), ПАСОК-КИНАЛ 12,3% вместо 11,8%. Компартия Греции подучила поддержку 5,4% респондентов по сравнению с 5,5% в июле, правая партия "Греческое решение" 5% вместо 4,8%, партия МЕРА25 — 3% вместо 2,8%. Действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса предпочли видеть на посту премьера 49,9% респондентов, лидера оппозиции Алексиса Ципраса — 33,6% опрошенных. Только 38% полагают, правительство должно уйти в отставку, если подтвердятся обвинения в прослушивании.

"Ограниченные потери для правящей фракции и небольшой выигрыш для оппозиционных партий показывают результаты опроса общественного мнения. Оно, признавая серьезность проблемы слежки, остающейся в центре новостей, по-прежнему обращает свое внимание на большие вопросы дороговизны и повышения цен, которые, как ожидается, принесет наступающая трудная зима. Таким образом, в начале нового политического сезона, когда большая часть граждан все еще находится в отпуске или в отпускном настроении, результаты опроса, показывают незначительные на данный момент изменения в структуре политической сцены, так как лидерство "Новой демократии" остается на уровне предыдущих выборов, как и неоспоримое превосходство Кириакоса Мицотакиса как с точки зрения популярности, так и пригодности на пост премьер-министр", — пишет газета "Прото тема".

Опрос компании GPO для газеты "Та Неа" показал немногим большую потерю голосов "Новой демократией". На вопрос за кого они намерены голосовать, 31,4% выбирают "Новую демократию" (по сравнению с 33,1% в опросе 7 февраля), а 25,1% — СИРИЗА (было 24,2%). ПАСОК собирает 12,1% голосов (по сравнению с 11,1%), за ней следует КПГ с 5,7% (было 5,8%), "Греческое регенте" с 4,8% (было 4,6) и МЕРА25, которая набирает 2,1% вместо из 2,3% в феврале. Для прохождения в парламент надо собрать более 3% голосов. Таким образом, разница между "Новой демократией" и СИРИЗА составляет 6,3 процентных пункта. Между двумя лидерами на пост премьера 42,7% предпочитают Мицотакиса, 32,0% — Ципраса, "никого из них двоих" — 24,7%.

Что касается популярности политических лидеров, Кириакос Мицотакис остается первым с 48,3%, на втором месте Никос Андрулакис с 41,5% и затем идет Алексис Ципрас с 37,2%. "Однако имидж премьер-министра ухудшился, так как негативные мнения превысили 50% (51,1%)", — отмечает "Та Неа". Проблему прослушивания респонденты поставили на третье место по значимости после роста тарифов на электричество и общей дороговизны. Она опередила по важности такие темы, как греко-турецкие отношения, миграционная проблема и пандемия, пишет газета.

Опрос был проведен 22-24 августа по всей Греции, опрошены 1000 человек.