МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал в воскресенье к единому европейскому решению об ограничении тарифов на электроэнергию, пишет газета Kurier. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

"Мы должны наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. А это можно сделать только путем европейского решения", — заявил Нехаммер, слова которого приводит издание.

Австрийский канцлер призвал все страны Евросоюза объединить усилия с целью "немедленно остановить этот ценовой взрыв".

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.