Канцлер Австрии призвал к единому решению ЕС по тарифам на электроэнергию
Канцлер Австрии призвал к единому решению ЕС по ограничению тарифов на электроэнергию
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал в воскресенье к единому европейскому решению об ограничении тарифов на электроэнергию, пишет газета Kurier.
"Мы должны наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. А это можно сделать только путем европейского решения", — заявил Нехаммер, слова которого приводит издание.
Австрийский канцлер призвал все страны Евросоюза объединить усилия с целью "немедленно остановить этот ценовой взрыв".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/energy/20220828/837914691.html
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