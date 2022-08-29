МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе. Минобороны сообщило о попадании украинских снарядов на территорию ЗАЭС

"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", — написал Гросси в Twitter.

Ранее в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но под вопросом остается, будет ли украинская сторона соблюдать "режим тишины" на момент пребывания иностранных гостей. Собеседник агентства выразил сомнение, что Украина в целом позволит миссии МАГАТЭ посетить станцию.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.