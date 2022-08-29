ПРАГА, 29 авг — ПРАЙМ. Чехия заинтересована в получении определенных мощностей в немецких СПГ-терминалах, сообщил в понедельник чешский премьер Петр Фиала по окончании переговоров в Праге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Власти Венгрии рассчитывают на договор с "Газпромом" об увеличении поставок

"Я сообщил господину канцлеру о заинтересованности Чехии в получении определенных мощностей в тех терминалах на сжиженный природный газ, которые будут в ближайшее время построены в Германии. Господин канцлер выразил свое согласие. Проблема доставки газа с немецкого побережья в Чехию вполне решаема с помощью уже существующих ныне трубопроводов между нашими странами", — сказал Фиала.

При этом Фиала сообщил, что газохранилища в Чехии уже наполнены более чем на 90%, кроме того, Прага выиграла тендер на получение мощностей в одном из строящихся СПГ-терминалов в Нидерландах.

"Данных объемов газа должно нам хватить на предстоящую зиму", — сказал Фиала.

Кроме того, чешский премьер выразил мнение, что задержка хотя бы на несколько месяцев с закрытием последних действующих немецких АЭС способствовала бы увеличению объемов электроэнергии на европейском рынке.