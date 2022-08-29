МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская делегация начала работу на 49-й сессии СИГРЭ, которая проходит с 28 августа по 2 сентября в Париже. Главной темой является энергопереход. В научную часть мероприятия включено 44 доклада отечественных экспертов — рекорд за почти 100 лет партнерства нашей страны с организацией, сообщают в компании "Россети".

"Стремительное развитие технологий, рост зависимости потребителей от качества электроснабжения — это вопросы, имеющие не только техническое, но и гуманитарное измерение. Более ста лет СИГРЭ остается самой представительной и профессиональной площадкой для международного научно-технического сотрудничества в этих областях, и с первых лет наша страна занимает здесь ведущие позиции", — сказал первый заместитель генерального директора — исполнительный директор "Россетей", председатель Российского национального комитета СИГРЭ Андрей Муров.

Он указал, что на текущей сессии, несмотря на внешние ограничения, интерес к достижениям российской энергетики, экспертизе, наукоемким решениям остается очень высоким. Участники обсудят новые требования к оборудованию, изменение методов планирования и проектирования энергосистем, а также возможную синергию различных секторов отрасли. Кроме этого состоится форум руководителей, посвященный трансформации бизнеса в энергетике.

Международный Совет по большим электрическим системам (СИГРЭ) объединяет ученых и практиков в области энергетики более чем из 90 государств. Задачей сессии СИГРЭ, которая проводится каждые два года, является обмен техническими знаниями и опытом. Традиционно сессия включает техническую выставку, на которой в этом году отечественные предприятия представляют новейшее кабельное оборудование, системы мониторинга, решения в области молниезащиты.