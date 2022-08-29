БУДАПЕШТ, 29 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз". Мэр Монтатера во Франции пригрозил, что город перестанет платить за энергию

"Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы… То есть идеологическими, политическими, коммуникационными заявлениями с эффективной поддержкой в международных СМИ легко надувать такие шары, которыми завешивают реальность перед глазами людей. Но энергетика — это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления", — сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.

Он отметил, что "давление на Венгрию в ближайшее время будет только расти, потому что весь этот либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида". "Рано или поздно пелена спадет, король голый, отопление или есть, или нет, а есть оно, если есть энергоносители", — добавил Сийярто.

По словам министра, "пока газ не научились перевозить в рюкзаках", энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников.

"В будущем мы не позволим такого международного политического решения или давления на нас, которое поставило бы нас в такую ситуацию, что мы не сможем обеспечить снабжение страны энергией. Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики… И вынося за скобки — очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры", — сказал Сийярто.

Он посоветовал венгерским послам быть готовыми к тому, что "хотя Будапешт будет не одинок в своих интересах", но с внешней стороны только Венгрия "снова будет тем, кто говорит об энергетических вопросах открыто".

"Здесь, в Европе, пытаются создать коммуникативный образ, будто мы, венгры, остались одни. С одной стороны, это не так даже в Европе… более того, вне этого европейского и североамериканского коммуникационного пузыря уважение к венгерскому правительству и его внешней политике однозначно находится на одном из самых высоких уровней за все время", — добавил Сийярто.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.