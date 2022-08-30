МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea и норвежская Equinor договорились о реализации совместного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа (CCS), в рамках которого СО2 будут транспортировать из Германии и хранить его на норвежском континентальном шельфе, сообщили в пресс-службе Equinor. Чистая прибыль Equinor за первое полугодие подскочила в три раза

"Норвежско-германский… проект CCS стремится внести жизненно важный вклад в сокращение выбросов парниковых газов в Европе, создавая цепочку создания стоимости и инфраструктуру для безопасной транспортировки, закачки и хранения CO2 в подходящих резервуарах на норвежском континентальном шельфе… Партнерство намерено соединить Германию, крупнейшего эмитента CO2 в Европе, и Норвегию, обладающую самым большим в Европе потенциалом хранения CO2", — сказано в релизе.

В пресс-службе Equinor подчеркнули планы компаний построить до 2032 года трубопровод длиной около 900 километров, который соединит центр сбора СО2 на севере Германии и хранилища в Норвегии. Его мощность должна составить 20-40 миллионов тонн СО2 в год, что, по оценкам Equinor, эквивалентно примерно 20% всех промышленных выбросов Германии ежегодно. Как отмечается в сообщении, проект могут запустить раньше, до завершения строительства трубопровода. В таком случае планируется перевозить СО2 до мест хранения на судах.

Кроме того. Wintershall Dea и Equinor намерены подать совместную заявку на получение лицензий на морское хранение СО2, чтобы хранить от 15 до 20 миллионов тонн в год на норвежском континентальном шельфе.