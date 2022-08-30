БЕЛГРАД, 30 авг — ПРАЙМ. Министерство горного дела и энергетики Сербии опубликовало во вторник рекомендации по экономии электроэнергии для государственных, муниципальных, коммерческих учреждений и домовладений в свете роста цен. Эксперт оценил шансы Евросоюза уйти от углеводородов в энергетике

В первую очередь рекомендательные меры относятся к бюджетным организациям и учреждениям.

"Рекомендуется рациональное использования освещения, ограничение работы декоративного освещения, использование LED-приборов, замена оконных и дверных проемов для увеличения энергоэффективности, установка солнечных панелей, переход с отопительных электроприборов на другие источники отопления, использование тепловых насосов, что должно привести к снижению расхода энергии на 15% относительно того же периода прошлого года", — указало минэнерго Сербии.

Отмечается, что наряду с мерами экономии в государственных и муниципальных структурах предприятия энергетического сектора должны разработать план по снижению потерь в сетях.

"Когда речь идет о домовладениях, рекомендации относятся к рациональному использованию, прежде всего электрической энергии", — говорится в сообщении.

Госкомпании Электроиндустрия Сербии (ЕПС) поручено разработать систему стимулирующих скидок для экономящих энергию ответственных потребителей.

Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии в свете роста цен. Он уточнил, что власти Сербии вынуждены были накануне импортировать четыре гигаватта электроэнергии, что обошлось бюджету в 2,4 миллиона евро.

В конце июля Вучич рассказал, что высокие температуры на Западных Балканах привели к снижению уровня воды в Дунае и проблемам с транспортом угля с одной, и росту потребления электроэнергии с другой стороны.

Ранее он неоднократно заявлял, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе. По его данным, в начале июля при ценах на мировых биржах около 360 евро за мегаватт, в Сербии мегаватт для домовладений стоит 41 евро, а для предприятий – 75 евро. Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".