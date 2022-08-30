ВАРШАВА, 30 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает изменить механизм формирования цен на энергию в Европе. Во Франции призвали готовиться к "жесткой зиме" на фоне энергодефицита

Выступление Моравецкого после встречи глав правительств стран балтийского региона в Копенгагене транслировало Польское телевидение

По его словам, предложения об "изменении механизма формирования цен" "попали на хорошую почву". "Я говорил с премьерами Дании, Финляндии, Эстонии. Все эти страны согласны с тем, что нужно привести к изменениям, в результате которых мы будем уверены в том, что механизм формирования цен в Европе, а значит и в Польше, не будет зависеть от российского газа", — заявил Моравецкий.

Говоря про способ формирования цен на газ в ЕС он пояснил, что "сегодня это механизм так называемый merit order, то есть порядка входа отдельных источников энергии в систему, который формирует итоговую цену".

"Поэтому изменение формирования цен энергии в ЕС, в том числе электроэнергии – первое и необходимое условие для того, чтобы довести до снижения цен. Я верю, что вскоре мы доработаем новые ценовые механизмы, которые позволят снизить цены энергии в Польше", — заключил он.

По словам Моравецкого, "кульминационным моментом, который либо все решит, либо покажет, в какую сторону мы идем, будет ближайший саммит ЕС".

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.