МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЫ планирует провести на ЗАЭС несколько дней, заявил агентству Reuters Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Сейчас мы наконец двигаемся после шести месяцев напряженных усилий. У нас там очень важная задача — оценить реальную ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", — процитировало агентство его слова. Он добавил, что миссия планирует провести на месте "несколько дней" и отметил, что миссия смогла получить гарантии от сторон.
"Мы идем в зону боевых действий… для этого нужны четкие гарантии не только стороны РФ, но и со стороны Украины. Мы смогли это обеспечить", — сказал Гросси.
Агентство Рейтер сообщило в среду утром, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. Согласно агентству Франс Пресс, Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.
Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
https://1prime.ru/energy/20220831/837941462.html
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