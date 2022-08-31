МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЫ планирует провести на ЗАЭС несколько дней, заявил агентству Reuters Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В Госдуме рассказали о планах Киева сорвать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

"Сейчас мы наконец двигаемся после шести месяцев напряженных усилий. У нас там очень важная задача — оценить реальную ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", — процитировало агентство его слова. Он добавил, что миссия планирует провести на месте "несколько дней" и отметил, что миссия смогла получить гарантии от сторон.

"Мы идем в зону боевых действий… для этого нужны четкие гарантии не только стороны РФ, но и со стороны Украины. Мы смогли это обеспечить", — сказал Гросси.

Агентство Рейтер сообщило в среду утром, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. Согласно агентству Франс Пресс, Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.

Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.