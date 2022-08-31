Захарова: ЕС должен заняться ядерной безопасностью в регионе, а не визами
Захарова заявила, что ЕС должен заняться ядерной безопасностью в регионе, а не визами россиянам
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Представители Евросоюза сейчас должны решать вопрос с обеспечением безопасности на Запорожской АЭС, а не с запретом виз россиянам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вот на что должны быть, казалось бы, направлены усилия стран Евросоюза: на сохранение здоровья и безопасности собственных граждан… но нет… каждый день визы. А давайте визы не будем выдавать… То, чем должен сейчас заняться Евросоюз — это Запорожская АЭС. Неужели эти люди не понимают, что сейчас на кону не поездки граждан, а вопрос ядерной безопасности?", — сказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.
ЗАЭС находится на на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220831/837941771.html
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