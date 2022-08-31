МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Представители Евросоюза сейчас должны решать вопрос с обеспечением безопасности на Запорожской АЭС, а не с запретом виз россиянам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Энергодар накануне визита МАГАТЭ подвергся более чем 60 украинским ударам

"Вот на что должны быть, казалось бы, направлены усилия стран Евросоюза: на сохранение здоровья и безопасности собственных граждан… но нет… каждый день визы. А давайте визы не будем выдавать… То, чем должен сейчас заняться Евросоюз — это Запорожская АЭС. Неужели эти люди не понимают, что сейчас на кону не поездки граждан, а вопрос ядерной безопасности?", — сказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

ЗАЭС находится на на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.