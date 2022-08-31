ПАРИЖ, 31 авг — ПРАЙМ. Ситуация в сфере энергетики в Европе будет очень сложной, заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Биржевые цены на газ в Европе растут после остановки "Северного потока"

"Ситуация в сфере энергетики для нас в дальнейшем будет очень и очень сложной. Задача наших правительств — обеспечить наших граждан и компании электроэнергией. Это будет нелегко, для этого понадобится единство, но мы работаем над тем, чтобы это получилось", — сказал он перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге.

Ранее СМИ сообщили, что ряд городских советов в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям просят правительство временно освободить их от санкций ЕС против России.