МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Европейский союз рассчитывает, что миссия МАГАТЭ сможет нормализовать ситуацию на Запорожской АЭС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В МИД рассчитывают, что визит МАГАТЭ поможет остановить провокации Киева

"Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС, мы поддерживаем ее, ждем результатов этой миссии, продолжаем настаивать на полной демилитаризации этой зоны. Рассчитываем, что миссия МАГАТЭ сможет нормализовать ситуацию", — сказал он перед началом неформального заседания глав МИД ЕС в Праге.

Ранее во вторник сообщалось, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. По данным Reuters в среду утром миссия выдвинулась в сторону Запорожской АЭС. Гросси подтвердил информацию, добавив, что специалисты проведут на объекте несколько дней.