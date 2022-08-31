МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В Кремле видели заявление "Газпрома" о прекращении работы "Северного потока" на несколько дней, до приостановки довели европейцы своими собственными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Немцы разозлились на власти Германии на фоне остановки "Северного потока"

"Вы знаете, что там работает одна турбина. Есть регламентные работы, которые до определенного времени должны выполняться. С выполнением регламентных работ проблемы, тоже Газпром это неоднократно объяснял. Во-первых, работает одна турбина, все остальные турбины нуждаются в ремонте или отремонтированы, но не могут быть смонтированные запущены из-за того, что нет юридического оформления", — пояснил он.

Песков также добавил, что сервисное обслуживание турбин выполняется по британскому праву.

"Выполняет подразделение компании Siemens, которая находится в Великобритании и работает на американском оборудовании. Мы с вами знаем про санкции Британии в отношении нашей страны. Без должных юридических гарантий, что эти санкции не будут распространяться, невозможно выполнять какие-то с ними манипуляции. То есть, до этой ситуации довели европейцы, именно их же санкции, их собственные санкции", — сказал он.

По словам Пескова, российская сторона и Газпром "остаются приверженными" своим обязательствам по контракту, но сейчас они не могут выполнять из-за ограничений и санкций, которые ввели и ЕС, и Великобритания, и другие страны.