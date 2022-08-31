Песков о приостановке "Северного Потока": до этого довели санкции европейцев
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В Кремле видели заявление "Газпрома" о прекращении работы "Северного потока" на несколько дней, до приостановки довели европейцы своими собственными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что там работает одна турбина. Есть регламентные работы, которые до определенного времени должны выполняться. С выполнением регламентных работ проблемы, тоже Газпром это неоднократно объяснял. Во-первых, работает одна турбина, все остальные турбины нуждаются в ремонте или отремонтированы, но не могут быть смонтированные запущены из-за того, что нет юридического оформления", — пояснил он.
Песков также добавил, что сервисное обслуживание турбин выполняется по британскому праву.
"Выполняет подразделение компании Siemens, которая находится в Великобритании и работает на американском оборудовании. Мы с вами знаем про санкции Британии в отношении нашей страны. Без должных юридических гарантий, что эти санкции не будут распространяться, невозможно выполнять какие-то с ними манипуляции. То есть, до этой ситуации довели европейцы, именно их же санкции, их собственные санкции", — сказал он.
По словам Пескова, российская сторона и Газпром "остаются приверженными" своим обязательствам по контракту, но сейчас они не могут выполнять из-за ограничений и санкций, которые ввели и ЕС, и Великобритания, и другие страны.
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