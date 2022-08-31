МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Энергетическое взаимодействие России с Ираном развивается поступательно, российские компании выстраивают планы и реализуют их с иранскими коллегами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Иран и Россия подпишут соглашение о поставках газа в ближайшее время

"Что касается нашего энергетического взаимодействия с Ираном, то оно развивается поступательно. Наряду с ядерной энергетикой, с проектом АЭС "Бушер", а уже сейчас идет работа над вторым и третьим блоком, мы обсуждали сегодня вопросы финансирования, они требуют особого внимания. Наряду с этим и развивается сотрудничество в нефтегазовой сфере. Российские компании выстраивают планы, начинают их реализовывать со своими иранскими партнерами", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.