МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа для России и данная задача выполнена уже на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. "Газпром" начинает проектирование нового маршрута поставок газа в Китай

"К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", — процитированы слова Миллера в стенограмме совещания.