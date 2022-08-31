МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в ближайшее время соединит Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России в европейской части с ГТС на востоке страны, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Мы с вами уже сделали огромный задел по строительству, созданию газотранспортной системы на Дальнем Востоке России, в Восточной Сибири. И этот задел позволяет нам с вами предметно, конкретно ставить задачу, которую мы будем выполнять в самое ближайшее время – по соединению Единой системы газоснабжения России в европейской части с той частью газотранспортной системы, которая уже на сегодняшний день создана на востоке", – сказал он на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что необходимо проработать вопрос включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), чтобы обеспечить газом регионы в этой части страны.
https://1prime.ru/energy/20220831/837946360.html
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