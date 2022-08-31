МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Экологическая повестка ЕС на сегодняшний день отправлена в корзину, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Он отметил, что резко растет потребление угля, мазута и есть даже ажиотаж на дрова. "Газпром" наращивает поставки в Китай, заявил Миллер

"Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину. Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно — ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму", — приведены слова Миллера в стенограмме совещания.