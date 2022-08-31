МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Венгрия подписала с "Газпромом" договор, по которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубов газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В "Газпроме" ждут, что биржевые цены на газ могут превысить 4000 долларов

"Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. С 1 сентября "Газпром" продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов… В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 миллиона кубометров", — сказал он. Трансляция выступления велась в соцсетях.

Министр вновь подчеркнул, что "энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа".

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.