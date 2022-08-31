ВЕНА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Австрии предоставят кредит на два миллиарда евро главному поставщику энергоносителей в стране компании Wien Energie на фоне растущих цен на энергию, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Канцлер Австрии призвал к единому решению ЕС по тарифам на электроэнергию

"Эта спасательная мера, которая была разработана за 72 часа, важна для двух миллионов человек", — сказал канцлер на пресс-конференции, объясняя причину для предоставления кредита.

По словам министра финансов Магнуса Бруннера, кредит предназначен для "предотвращения катастрофы" и выдается на определенные условиях. Так, по словам Бруннера, если кредит будет использован, город Вена должен будет выплатить его до апреля следующего года.

При этом город Вена мог востребовать доступ к выделенному кредиту уже через два часа после объявления правительства, если компания Wien Energie в нем нуждается.