Австрийские власти выдали спасательный кредит энергокомпании Wien Energie
Канцлер Австрии: власти предоставили кредит на 2 миллиарда евро энергокомпании Wien Energie
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ВЕНА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Австрии предоставят кредит на два миллиарда евро главному поставщику энергоносителей в стране компании Wien Energie на фоне растущих цен на энергию, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Эта спасательная мера, которая была разработана за 72 часа, важна для двух миллионов человек", — сказал канцлер на пресс-конференции, объясняя причину для предоставления кредита.
По словам министра финансов Магнуса Бруннера, кредит предназначен для "предотвращения катастрофы" и выдается на определенные условиях. Так, по словам Бруннера, если кредит будет использован, город Вена должен будет выплатить его до апреля следующего года.
При этом город Вена мог востребовать доступ к выделенному кредиту уже через два часа после объявления правительства, если компания Wien Energie в нем нуждается.
https://1prime.ru/energy/20220831/837946933.html
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