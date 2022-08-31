МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС осложнился из-за попытки наступления украинских войск на юге, сообщила американская газета Wall Street Journal. Чижов поддержал идею главы МАГАТЭ о постоянном пребывании миссии на ЗАЭС

"Группа МАГАТЭ из 14 человек прибыла на Украину вечером в понедельник, но ее планы были осложнены началом нового украинского наступления на юге, финальными вопросами безопасности и критериями инспекции", — сказано в материале.

Минобороны РФ в понедельник сообщило, что российские военные отбили попытку украинского наступления в Николаевской и Херсонской областях, которое противник начал по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.