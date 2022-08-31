МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Среднемесячная цена на электроэнергию в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого роста цен на газ, следует из обзора аналитической компании Rystad Energy. В Молдавии оценили способность населения платить за газ и электроэнергию

"Европейские цены на электроэнергию еще больше выросли за последнюю неделю, и теперь можно утверждать, что август станет самым дорогим месяцем для электроэнергии на всех основных европейских рынках", — считает аналитик компании Фабиан Реннинген.

По данным Rystad рекорд июля был побит в Италии, Франции, Германии и Великобритании, при этом рынок Италии стал первым, на котором среднемесячная спотовая цена превысила 500 евро за МВт.ч. Более того, по данным агентства, оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии на прошлой неделе превышала 1000 евро за МВт.ч.

Отмечается, что подобный скачок цен на электроэнергию связан с сильным ростом цен на газ в последние дни. Эта ситуация привела к активным действиям со стороны Еврокомиссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза.

"Еврокомиссия ясно дала понять, что планирует вмешаться в рынок электроэнергии, чтобы обуздать стремительно растущие цены… Одной из ключевых проблем, которую необходимо решить, является разделение рынка газа и электроэнергии, и неочевидно, как это можно осуществить наиболее эффективно на либерализованном рынке электроэнергии, таком как европейский", — считает Реннинген.

Одним из вариантов, считает аналитик, могло бы стать установление ценового предела, однако проблема в таком случае в том, как производителям электроэнергии будут возмещаться их затраты в случаях, когда предел цен ниже издержек производства на угле и газе. "В случае ограничения цен на газ или электроэнергию некоторые из важных рыночных механизмов балансирования спроса и предложения будут нарушены", — также отметил он.