МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Северный поток" работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций: западные оппоненты выпустили такое количество санкционных документов, что создали запутанность и попали в санкционную ловушку, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Газпром" соединит европейскую и восточную ГТС России в ближайшее время

"Компрессорная станция "Портовая" в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому — антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.

Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".