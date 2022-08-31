ПАРИЖ, 31 авг — ПРАЙМ. Приостановка поставок газа "Газпромом" французской компании Engie стала результатом торговых споров, сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источник в промышленных кругах. "Газпром" соединит европейскую и восточную ГТС России в ближайшее время

Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.

"Это торговые споры, связанные, прежде всего, с разногласиями в трактовках", — сообщил источник агентства.

По его словам, принимая решение о сокращении поставок газа французской компании ранее в августе, "Газпром" сослался на "форс-мажорные обстоятельства" — причину, которая освобождает сторону от ответственности в случае наступления исключительных событий.

Французская сторона опротестовала факт наступления "форс-мажора" и вычла часть убытков, которые, по ее подсчетам, она понесла из-за сокращения поставок, из ее платежа российской компании.

"На данном этапе это довольно стандартный торговый спор о том, что является или не является обстоятельством непреодолимой силы. Очевидно, что в контексте сложной геополитической ситуации это стандартное разногласие оказалось трудно разрешить", — отметил собеседник агентства.

Российская компания в своем заявлении пояснила, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам. Согласно указу президента РФ от 31 марта 2022 года запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж за топливо не был произведен в полном объеме.