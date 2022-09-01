МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. ВЫСАДИВШИЙСЯ УКРАИНСКИЙ ДЕСАНТ ПРЕДПРИНЯЛ ПОПЫТКУ ЗАХВАТА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — МО РФ

ПРОВОКАЦИЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА С ВЫСАДКОЙ ДЕСАНТА НАПРАВЛЕНА НА СРЫВ ПРИБЫТИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МАГАТЭ НА ЗАПОРОЖСКУЮ АТОМНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ — МО РФ

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ВЫСАДИВШЕГОСЯ У ЗАЭС УКРАИНСКОГО ДЕСАНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ — МО РФ

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