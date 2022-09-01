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2022
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Украинский десант предпринял попытку захвата Запорожской АЭС
Энергетика
Новости
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. ВЫСАДИВШИЙСЯ УКРАИНСКИЙ ДЕСАНТ ПРЕДПРИНЯЛ ПОПЫТКУ ЗАХВАТА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — МО РФ ПРОВОКАЦИЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА С ВЫСАДКОЙ ДЕСАНТА НАПРАВЛЕНА НА СРЫВ ПРИБЫТИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ... ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, экономика, новости
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. ВЫСАДИВШИЙСЯ УКРАИНСКИЙ ДЕСАНТ ПРЕДПРИНЯЛ ПОПЫТКУ ЗАХВАТА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — МО РФ
ПРОВОКАЦИЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА С ВЫСАДКОЙ ДЕСАНТА НАПРАВЛЕНА НА СРЫВ ПРИБЫТИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МАГАТЭ НА ЗАПОРОЖСКУЮ АТОМНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ — МО РФ
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ВЫСАДИВШЕГОСЯ У ЗАЭС УКРАИНСКОГО ДЕСАНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ — МО РФ
Новость дополняется